Con 23 años, Riqui Puig salió de Barcelona, club en el que se formó, para iniciar una nueva aventura en su carrera. El mediocampista español firmó con Los Ángeles Galaxy hasta el 2025 y afrontará un nuevo desafío en la MLS. Este miércoles fue presentado oficialmente en conferencia de prensa.

Greg Vanney, entrenador del equipo, confirmó que el ex Barça ya cuenta con la visa de trabajo de Estados Unidos y estará a su disposición para el partido del viernes ante Seattle Sounders: "Es fenomenal que se sume con su talento y juventud y que nos haya elegido para continuar con su carrera. Estamos felices de contar con él".

El volante explicó las razones de su elección por el elenco californiano: "Es una ciudad que me gusta muchisimo. No hay tanta diferencia entre los equipos y cualquiera puede ganar la liga, es muy competitiva. Me gusta mucho tener competencia dentro el equipo y no saber si vas a jugar el fin de semana. Tengo muchas ganas de estar el viernes y ver cómo es la MLS".

Además, el flamante refuerzo resaltó cómo fue recibido por sus nuevos compañeros, pero especialmente por el capitán, Chicharito Hernández: "Es un tío 10 adentro del campo como afuera. Tremendo jugador, que estuvo en varios equipos de Europa. Tengo el orgullo de aprender del él. Estoy realmente agradecido de tenerlo como compañero".

Sobre referentes también tuvo palabras cálidas para su compañero Víctor Vázquez, también surgido de La Masía: "Me ayudó mucho, tengo buena relación. Me ha dicho dónde vivir, zona donde hay muchos jóvenes como yo. Sabe lo que es jugar en Barcelona y venir hasta aquí. Me está cuidando como a un hijo suyo dentro del vestuario".