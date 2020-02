Por la quinta jornada del torneo Clausura 2020 de la Liga MX, Querétaro cayó como local por 2-1 en el estadio Corregidora.

Los dos goles de Andrés Ibargüen fueron demasiado para los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, que se fue enojado con los jugadores de América.

�� | El camino es largo, pero lo recorremos juntos.



Gracias por estar ahí, sigamos unidos y listos. #SiempreGallos pic.twitter.com/4GWY99mwLe — Gallos de Querétaro (@Club_Queretaro) February 10, 2020

El técnico comentó en conferencia de prensa: "En cuestiones de VAR no tengo que reclamar nada. Lo que me molestó fue el tiempo que hicieron (América) y el criterio que utilizan al no amonestar a algún jugador que se deja caer y no te dan el tiempo de más, no compensan. Eso es algo que siempre molesta".

"No tienen criterio para saber cuando un equipo se come el tiempo y quiere sacar de ritmo a su rival. Esa es mi crítica, el VAR no tuvo nada que ver", explicó el estratega.

Por último, Vuce admitió: "Fue un juego fuerte, en igualdad de circunstancias donde la diferencia fue la contundencia nada más. Ellos capitalizaron dos oportunidades y nosotros de varias metimos una. Se llevan el triunfo con base en esa contundencia".

