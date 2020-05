Martinoli reveló secretos sobre su relación con José Ramón Fernández

Christian Martinoli lleva un largo recorrido en el periodismo. Conoce al pie de la letra cada futbolista y también cada rincón de la Liga MX. Y cuenta con grandes anécdotas que, sin dudas, han dado que hablar. No sólo sobre situaciones que vivió vinculadas al futbol sino también en el ámbito del periodismo.

El narrador de TV Azteca dialogó en entrevista con Mauricio Pedroza, de ESPN, y recordó cómo era trabajar con un histórico del periodismo como José Ramón Fernández, a quien tuvo como jefe en sus inicios.

Martinoli, Fernández, Luis García y Faitelson, juntos.

"A José Ramón no lo quieres tener como jefe jamás, tolerancia cero. Era una tensión muy fuerte y es un rigor absoluto, porque vives con una certidumbre de decir hoy conseguí una nota y ya la super verifiqué. Era un tipo muy bravo", sostuvo Martinoli.

"Necesitabamos un bufón y hablé con Martinoli" - José Ramón Fernández. http://t.co/PTDezEpoSt Yisus Crown — Ezequiel (@El_Semantico) May 24, 2013

En tanto, el famoso periodista también reveló que, varias horas antes de los partidos y pese a que sólo podía intervenir en un lapso menor a 4 minutos, debía repasar sus líneas. ¿El motivo? Joserra se fastidiaba mucho si Martinoli cometía un error.

Por otra parte, Pedroza comentó que también le tocó vivir una curiosa situación con Joserra: "A mí no se me olvida una vez en Protagonistas, que André Marín dijo negocía, y José Ramón paró el programa solo para decirle' se dice negocia, negocía no existe, bueno, solo existe para los imbéciles".



