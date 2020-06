Matías Almeyda reveló una curiosa historia con Carlos Salcido en su llegada a Chivas

Matías Almeyda se ha transformado en un referente y un modelo a seguir de la historia de Chivas. Su arribo al Rebaño Sagrado en 2015 fue una bandición para un club que buscaba volver a la cima del futbol mexicano con nuevos títulos.

El Pelado llegó procedente de Banfield de Argentina y su inicio en el Rojiblanco no fue para nada sencillo: tuvo que tomar una decisión que implicaba a un jugador muy importante del club de Guadalajara y del futbol azteca.

Salcido festeja con Chivas.

La primera medida que tomó el timonel en Chivas fue quitar del equipo titular al experimentado Carlos Salcido. La reacción no fue la mejor por parte del ahora exfutbolistia y eso es lo que más le gustó a Almeyda de cara al futuro.

"Cuando llegué a Chivas lo saqué a Salcido y se me enojó mucho. Yo le dije que me gustaba que se enojará así por no jugar. Lo único que quería era que mejore para que fuera campeón en Chivas, donde todavía no lo había podido lograr. Se mereció a carrera que hizo porque es un gran profesional y mejor persona", reveló el Pelado, en diálogo con Juan Pablo Sorín por Instagram.

Almeyda terminó logrando su objetivo, ya que Salcido logró un total de cinco títulos y se transformó en uno de los más acalmados por la afición del Rebaño Sagrado hasta el día de hoy.

