Matías Almeyda y una carta que le dedicó a Maradona hace 9 años

Diego Maradona falleció hace algunas horas debido a un cardiorrespiratorio. Sí, lo que parecía impensado, sucedió. Se nos fue una leyenda, seguramente la máxima en el mundo del fútbol. El mejor futbolista de todos los tiempos.

Es por esto que, en un día tan triste como el de hoy, les traemos un video que Matías Almeyda, director técnico de San José Earthquakes, pero que ha tenido una gran trayectoria futbolística, le dedicó al diez, hace 9 años en el programa "La noche del 10".

"Querido Diego, te escribo esta carta porque me gustaría ser amigo tuyo. Me llamo Matías, juego tengo 12 años y juego en Alumni de esta ciudad. Vamos primeros y soy el goleador. Tengo una camiseta tuya de cuando jugabas en Boca, te juro que cuando me la puse se me llenaron los ojos de lágrimas", señaló.

Matías Almeyda y una carta a Maradona. Jam Media.

Más adelante, continuó: "Por un instante me sentí Maradona, cuando reaccioné me di cuenta que no soy nada a la par tuya. Te pido perdón porque tal vez soy un poco pesado, tenes que comprenderme, soy un chico y creo que somos todos iguales".

En ese momento, Diego no sabía que el que le había escrito y dedicado la carta fue el mismísimo Matías Almeyda. El 10 quedó sorprendido al ver que fue El Pelado y se fundieron en un abrazo eterno, que emocionó a todos.

