Matías Britos llenó de elogios a Pumas y León: "Me marcaron como jugador"

Llegó el tan ansiado día, hoy por la noche tendremos al campeón del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Pumas UNAM por un lado; León por el otro. En el encuentro de ida, ambos equipos igualaron 1-1, por lo tanto, llegan sin ventajas deportivas.

Ambas instituciones tuvieron en su plantilla a un jugador que sabe muy bien lo que es defender esas dos playeras: Matías Britos. El delantero uruguayo formó parte del auriazul y de la Fiera. Con la Esmeralda fue campeón del Apertura 2013 y Clausura 2014; mientras que con el Universitario jugó la final del Clausura 2015.

Previo a la final, el atacante platicó en una entrevista junto a Récord y habló acerca del encuentro que viviremos esta noche, asegurando que tiene una gran cantidad de sentimientos encontrados y no puede hinchar por un equipo.

Matías Britos elogió a Pumas y León. Jam Media.

"Tengo sentimientos encontrados, no me inclino por ninguno, además de que son los equipos que han tenido el mejor juego y me pone contento por ellos porque fueron equipos que me marcaron en mi carrera. Es imposible para mi ir por uno, pero ganamos los aficionados que lo veremos de fuera porque seguro darán un espectáculo", destacó.

Y finalizó: "Hubiera sido hermoso que se jugara con gente. Disfruté los dos estadios repletos en momentos importantes, las dos aficiones pesan y pesan en su estadio y habría sido muy lindo, pero la realidad en el mundo es esa y la gente tendrá que disfrutarlo lejos".

Lee También