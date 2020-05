Mauro Quiroga, el argentino que conquistó la Liga MX con sus goles en Necaxa

Si hay sacrifico y trabajo, los resultados en el futbol llegan. Y eso puede ver en Mauro Quiroga, quien después de un auspicioso paso por Deportivo Curicó de Chile recibió la chance de dar un salto importante en su carrera profesional. Necaxa le dio la confianza para desembarcar en la Liga MX y él ya demostró.

Su primer semestre en territorio azteca fue con el Apertura 2019 y el rendimiento fue el que siempre soñó. Con 12 goles en la etapa regular, compartió el premio de máximo artillero con Alan Pulido y se convirtió en noticia por ser una de las banderas de aquel sorprendente plantel que dirigía Guillermo Vázquez.

En el Clausura 2020 la magia continuó. Antes del parón llevaba 5 conquistas, entre ellas un doblete contra el América en el Estadio Azteca, y eso despertó un revuelo en redes sociales por una posible contratación del elenco azulcrema para la siguiente temporada

En diálogo exclusivo con Bolavip, el Comandante habló de su comodidad en los Rayos pero admitió que el desafío a futuro es dar un salto importante y poder jugar en un grande.

- ¿Cómo se organizan con Necaxa para los entrenamientos?

- Personalmente estoy entrenando en el club porque tenía una tendinitis en el cuadriceps, pero el resto de mis compañeros está trabajando vía Zoom desde su casa. Lo hacen una hora al día, de 9 a 10 de la mañana.

- ¿Y ustedes qué saben sobre el regreso de la Liga MX? ¿Les dicen algo?

- La verdad es que hay muchos clubes que están presionando, es un tema muy complejo. En Europa volvió la Bundesliga, en España muchos equipos ya están entrenando, en cierta manera le dan el pie a que las demas ligas del mundo se ilusionen con la vuelta del futbol. Acá hablaban de volver a fines de junio, ahora ya están dando fechas a principios y mediados de julio. Es todo un tema, se sabe muy poco. Creo que las autoridadesva a ir actuando a medida de cómo se siga dando la situación.

- ¿Qué objetivos se plantean con Necaxa para la reanudación? Al ver las posiciones, están lejos en las colocaciones pero la realidad es que en puntos están ahí cerca, a un triunfo de la Liguilla.

- Eso es lo lindo. Estamos ahí, a tres puntos. Ganamos un partido y nos permite meternos en la pelea. El año pasado el último que se metió fue campeón. Es muy competitivo entre todos los equipos y eso está bueno, que clubes como nosotros, que desde los papeles tenemos menos posibilidades y recursos, le podamos competir a los llamados grandes.

- Pronto se va a cumplir un año de tu llegada a Necaxa... ¿Recuerdas el momento en que llegó el llamado para desembarcar en la Liga MX?

- Mi paso por Chile lógicamente fue con la intención de dar el salto para aquí. México siempre fue una liga a la que estuve atento, me atraía y me llamaba la atención. Me fue muy bien y se me brindó esta posibilidad, y ciertamente no lo dudé. Fue un salto muy importante en mi carrera, un desafio y una experiencia muy bonita. Gracias a Dios me sentí muy cómodo, me recibieron muy bien. Encontré una ciudad y un club muy tranquilo, la gente es muy cálida y me hacen sentir como si estuviera en casa.

- ¿Qué sientes al ver que en tu primer semestre fuiste campeón de goleo junto con Alan Pulido?

- Sí, la verdad que si me lo preguntas, nunca me lo hubiese imaginado. Yo sabía que llegaba a una liga con equipos y jugadores de mucha jerarquía. Pero bueno, con el correr de los partidos me fui asentando cada vez mejor. Obviamente hay una mano del equipo en lo colectivo, redondeamos un torneo impecable y estuvimos a un pasito de meternos en la final.

- Ya vas 18 tantos en tu cuenta personal con Necaxa y tuviste un doblete bastante especial. ¿Qué se siente marcar en un estadio tan mítico como el Azteca?

- Espectacular. Son la clase de partidos que siempre quiero jugar, contra los más grandes y en estadios impresionantes. Fue un día muy emotivo por lo que significaba, por ser argentino, por pisar una cancha donde fuimos campeones del mundo, recorrer los pasillos donde hay fotos históricas de Maradona levantando la copa y tantas otras imágenes más. Fuimos e hicimos un partidazo ganamos 3-0 y en lo personal también me sentí muy bien.

- Seguramente habrás leído que sos el argentino con más goles en la temporada por detrás de Lionel Messi. ¿Tomas dimensión de lo que lograste durante estos meses?

- Una locura, la verdad. Me sirve para seguir trabajando, saber que voy por el buen camino, es un orgullo muy grande, algo soñado por el hecho de competir con Messi en estadísticas. Es muy loco por lo que significa él para el futbol y para los argentinos es un ejemplo a seguir. Por ahí, tenemos la suerte de que en España se termina suspendiendo y acá se reanuda y tengo la posibilidad de pasarlo (risas).

- En el Apertura 2019 lo que hicieron con Necaxa fue impresionante. Si bien estuvieron peleando la cima de la tabla casi siempre, ¿en qué momento pensaron que estaban para luchar también en la Liguilla?

- Con el correr de los partidos. Tuvimos una racha de seis partidos seguidos ganando de visitante. Al equipo le salía natural salir a jugar en cualquier lado, marcamos un respeto. Eramos un equipos insoportable y nadie nos quería enfrentar. Todas las mañanas desayunábamos en el club y las conversaciones eran que íbamos a salir campeones, que estábamos para eso. Era algo que teníamos al alcance de la mano. Era la primera vez en mi carrera que sentía una sensación tan buena y positiva, parecía que se nos daba.

- ¿Se sintió el cambio cuando salió Memo Vázquez y entró Alfonso Sosa?

- No sé si se sintió un cambio. Obviamente el rol del entrenador es sumamente importante pero también los equipos se conforman con jerarquía y capacidad. No es fácil cuando se te van jugadores que fueron importantes durante la temporada. Es muy complicado poder hacer una comparación en ese sentido, el año pasado nos encontramos con un grupo muy bueno que tenía todo. Me terminé sintiendo campeón, muy orgulloso de mis compañeros y del trabajo que habíamos hecho.

- Parece que sin futbol se adelantó el periodo de traspasos porque en las redes sociales no paran de mencionarte. ¿Estás al tanto del supuesto interés del América?

- Hoy en día es imposible no enterarse de las cosas. La verdad es que se ha generado una repercusión muy grande en cuanto a esta noticia, pero a esta altura de mi carrera estoy tranquilo. Hoy me debo a Necaxa y en un futuro, cercano o lejano, solo Dios sabe qué va a pasar. Confío en que me va a colocar en el lugar que me corresponde. Uno no puede ocultar las ganas, el sueño, de jugar en equipos grandes. De chico, cuando jugaba a la pelota en mi barrio, era todo River y Boca. Y en este caso, en mi opinión, América es el equipo más grande de México. Obviamente sería un paso en mi carrera importantísimo para lo que yo vengo trabajando y buscando.

- Lo que es real es la cantidad de comentarios de los aficionados de las Águilas, ¿qué te genera eso?

- Estoy muy agradecido, si la gente de América me da el punto bueno para llegar estoy agradecido por la confianza y el respeto.

- ¿Qué objetivos personales te planteas para los años siguientes de carrera?

- Seguir creciendo, que la vida y Dios me lleven a posibilidades buenas. Poder mateniéndome en este nivel. Yo prometo trabajo siempre, hacer bien las cosas y uno sueña con grandes cosas. El hecho de la Selección de Argentina es un sueño desde chico, esa esperanza nunca se borra.

