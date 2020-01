Walter Montoya jugó apenas un año en Cruz Azul y no guarda un buen recuerdo de uno de los cuatro clubes grandes de México. Así lo confesó en la entrevista con Fox Sports antes del amistoso en San Juan entre su actual conjunto, Racing, y Athletico Paranaense de Brasil.

"Me tocó jugar de doble punta, atrás del 9, así que imaginate...", comentó el mediocampista acompañado de una leve risa ante la consulta de los periodistas argentinos sobre su carrera.

El volante ofensivo fue más allá: "Me arrepiento un poquito de mi paso por México, más que nada porque se prometieron cosas que no se cumplieron, sobre todo para mi familia. Yo podría haber seguido en Europa, no en Sevilla pero en otro equipo".

El ex-Gremio y Rosario Central, igualmente, prefirió dejar atrás aquel paso en falso y mirar hacia el futuro: "Uno trata de adaptarse, todo es experiencia, eso también ayuda para el crecimiento de uno. Tomo lo mejor de España, de México, y siempre le doy para adelante, nunca para atrás".

Fueron apenas 27 partidos oficiales con 1 gol, 1 título y 2 asistencias para Montoya con la Máquina Cementera entre 2017 y 2019, en dos períodos separados.

La ficha del tucumano aún pertenece a los mexicanos y permanece desde junio pasado a préstamo en Avellaneda hasta diciembre de este 2020 a cambio de 400 mil dólares y una opción de compra de cuatro millones de la moneda estadounidense.

