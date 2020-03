Miguel Herrera habló sobre las medidas que tomó la Liga MX por el coronavirus

Mañana por la noche se juega el clásico Joven entre América y Cruz Azul, pero será a puertas cerradas por el coronavirus.



Sobre la pandemia habló Miguel Herrera quien dijo estar de acuerdo con jugar sin público, pero advirtió que debían tomarse otras medidas.

“Si todas las ligas del mundo, todos los eventos del mundo están parando, me parece que teníamos que haber tomado otras medidas, pero por lo menos una medida buena es no tener gente en el estadio", expresó el Piojo tras el entrenamiento el Nido de Coapa según lo informado por ESPN.

Además, Migue Herrera dijo que no es broma lo que sucede en la actualidad, que no hay que alarmarse, pero se debe estar atento a la situación.

"No es en México, es en todo el mundo. Hoy se han tomado medidas muy drásticas porque es una situación difícil, entonces hay que tomar esas situaciones con seriedad, no con miedo, al contrario, con seriedad para que no pase nada", expresó el Piojo.

Cabe recordar que mañana América recibe a Cruz Azul por la jornada 10 de la Liga MX a las 21.15 en el estadio Azteca.

