Miguel Layún arremetió contra la Selección de México: "Pinches egos que hay"

La Selección de México vivió un momento de suma tensión en el pasado, una situación que de a poco se fue superando conforme fueron pasando los meses. Sin embargo, Miguel Layún fue consultado al respecto y lanzó una frase que podría no caerle bien a algunos de sus compañeros en el Tri.

Al actual jugador de Rayados de Monterrey le preguntaron sobre cómo está el vestuario de México en la actualidad y, para sorpresa de la mesa de debate de Fox Sports, el consagrado futbolista respondió de una manera especial. Layún se refirió a los egos y la manera que trabaja psicológicamente.

“Perdón, pero pinches egos que hay en la Selección. Te lo digo abiertamente, no tengo problema en decirlo y lo he expresado infinidad de veces. Me encanta el trabajo psicológico y me gusta trabajar para crecer aquí arriba (cabeza) que es muy importante”, comenzó respondiendo Layún.

CHICHARITO "QUIERE SEGUIR PARTICIPANDO EN SELECCIÓN NACIONAL"



Miguel Layún "ve trabajando muy duro" a Javier Hernández para tratar de regresar al Tricolor; además, "CREO QUE NO SE LE HA DADO EL RECONOCIMIENTO COMO MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN MEXICANA"#LUPenCasa pic.twitter.com/y06R9OrsRH — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 15, 2021

Miguel Layún sobre los egos en el Tri

El jugador de Monterrey explicó de sobremanera: “Yo te digo, desafortunadamente el ser humano tiene tendencia a ser egocéntrico. Después, conforme van pasando las cosas alrededor de todo y los hechos que van sucediendo, ese ego va creciendo incluso a un punto que no lo controlas. Ese ego que hay dentro por tantas figuras a nivel selección, lo único que genera es que muchas veces no se acepta una opinión distinta”.

“Todas las opiniones son válidas. A pesar de que discuta, siempre todos buscamos lo mismo. Sí creo que nos hace falta humildad para escuchar a cada uno sin importar si tiene más o menos jerarquía para el crecimiento grupal”, culminó Layún poniendo paños fríos a la primera respuesta.

