Se juntaron: Miguel Layún y David Faitelson explicaron por qué Tecatito Corona no juega en un equipo mejor

Jesús Corona volvió a demostrar que está en un nivel extraordinario. En el juego ante Holanda, Tecatito fue el mejor de la selección de México y solamente le faltó el gol para redondear una noche que lo tuvo sumamente inspirado. Con ese nivel, es inevitable imaginárselo en uno de los mejores equipos de Europa.

La Primeira Liga ya le quedó grande. Corona fue el mejor de la liga de Portugal y no solamente se consagró campeón con el Porto, sino que también lo escogieron como el MVP de la última temporada. Goles importantes, desequilibrio, excelente en el mano a mano tanto atacando como defendiendo son solamente algunas de las características que lo enaltecen y que enseñó con el Tri.

A sus 27 años, Corona está capacitado para dar el salto al máximo nivel europeo y eso es algo que destacó Miguel Layún: "¡Porque no tiene otra nacionalidad! ¡Vale el precio que quieran ponerle, no conozco muchos jugadores tan desequilibrantes como el! ¿O me equivoco en mi percepción?”, escribió el jugador de Rayados ante una afirmación de David Faitelson: “Yo no sé por qué nadie pagó por su salida del Porto”.

Porque no tiene otra nacionalidad! Vale el precio que quieran ponerle, no conozco muchos jugadores tan desequilibrantes como el!! O me equivoco en mi percepción ??? — Miguel Layun (@Miguel_layun) October 7, 2020

“Es la única explicación. Con ese nivel (Corona) podría jugar donde él quiera y donde lo pongan...El tema, Miguel, es que el futbolista mexicano no tiene, lamentablemente, la misma credibilidad que el futbolista argentino, uruguayo o brasileño. Es un tema de resultados y de historia”, retrucó el periodista de ESPN.

Layún no podría estar más de acuerdo: “Coincido, y como comentaba por ahí. Si exportáramos más jugadores, podríamos aumentar también nuestra credibilidad... Así lo veo yo”, culminó. El futbolista de Monterrey se refiere a los altos costos que se les suele poner a todos aquellos que los vienen a buscar desde Europa y que terminan frustrando una transferencia.

Lee También