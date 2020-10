Monterrey: Miguel Layún llamó a la comunidad a "alejarse de la práctica de dañar a otras personas"

Miguel Layún salió a defender a un integrante de esports19, el equipo de deportes electrónicos que dirige desde julio, que fue atacado por su apariencia física. El futbolista, además, llamó a dejar de lado esas prácticas tan dañinas.

"Llamo a la comunidad a alejarse de la práctica de dañar a otras personas. En el 2011 y 2012 sufrí bullying en América. Eso me dejó grandes enseñanzas. Lloré, sufrí muchísimo, por eso sé de lo que hablo", comentó el lateral derecho del Monterrey.

"Me molesta porque entiendo que el bullying lo hacemos para hacernos sentir mejor que el de al lado. No estoy exento, alguna vez lo cometí y me arrepentí", reveló quien, según sus palabras, debió concurrir a una psicóloga por lo que vivió en Las Águilas.

Muy contento y emocionado con el lanzamiento. Gracias @RodolfoLanderos por acompañarme en este proyecto. Gracias a cada uno de los miembros del equipo, y gracias a todos los que me apoyan!!



Los invito a seguirnos en @19esportsmx porque llegamos para quedarnos!! #Go19

"Me pone de mal humor creer que por ser chingones un rato, y que la gente se cague de risa con nosotros, seamos capaces de lastimar a alguien más. ¿En qué puta cabeza puede caber eso? Perdón por las palabras, pero me molesta bastante", reiteró.

Layún revirtió todas las críticas en América y terminó siendo campeón (Jam Media).

El acoso al jugador de E-Sports, apodado Jacup, se dio después de un video relacionado con la prevención del cáncer de mama.

