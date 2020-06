Monterrey tiene entre ceja y ceja a su apuntado para reemplazar a Basanta

Así como sucede en la gran mayoría de los casos, la historia de amor entre José María Basanta y Monterrey tendrá un final poco feliz: el argentino, luego de muchos años vinculados y vividos junto a La Pandilla, confirmó que a partir de mitad de año saldrá de forma definitiva de la institución.

Sobre finales de abril del presente 2020, el central argentino, confirmando su adiós y despidiéndose de la afición, indicó: "Mi ciclo culminó acá. He dado todo lo que tenía. Del 2008 hasta ahora he crecido muchísimo como persona. El club enseña valores increíbles que a uno le van quedando, como así también en lo profesional. Me voy dejando todo".

Guerra es una de las alternativas que Monterrey tiene en carpeta (Foto: Getty)

Aunque lo cierto es que José María venía teniendo un protagonismo más que escaso bajo las órdenes de Antonio Mohamed, distintos portales mexicanos formalizaron que el conjunto mexicano se habría lanzado de lleno al mercado de pases en busca de distintas alternativas para suplir la baja del futbolista de 36 años.

Según reportó Alejandro Aguirre a través de su cuenta de Twitter, Monterrey habría posicionado su atenta mirada en los principales movimientos y condiciones de contratación de Franklin Guerra, central que se dio el lujo de marcarle a nada más ni nada menos que a River en la fase de grupos de la actual Copa Libertadores.

Con 28 años ya cumplidos y características que sobresaltan, el ecuatoriano, que al día de la fecha defiende la playera de Liga Universitaria de Quito, estaría en el radar del elenco comandado técnicamente por el Turco. Por lo pronto, pese a su avanzada edad, un detalle no menor que vale la pena aclarar es que Guerra no cuenta en su registro con ninguna experiencia en el exterior.

