Nahuel Guzmán rompió el silencio tras las duras palabras que le dedicó Carlos Albert

"Es uno de los hombres con menos preparación, cultura y educación que ha venido al futbol mexicano. Lo único que sabe es jugar futbol, porque cada vez que abre la boca dice una estupidez. Yo de Nahuel (Guzmán) ni me preocuparía. Es un pobre imbécil", lanzó con contundencia Carlos Albert en su programa Reacción en Cadena la noche del 22 de julio.

¿En qué contexto se dio? Luego de la pelea entre los elementos de Tigres UANL y Cruz Azul en la Copa por México, el Patón apuntó contra el periodismo y se basó en que siempre se habla de su equipo. "Entiendo que hablar de Tigres o ponerlo en el ojo de la tormenta, en el ojo de la crítica, vende más que hablar de cualquier otro equipo. Le da de comer a un montón de gente que vive de esto", señaló el argentino sin dudar.

Nahuel Guzmán le respondió con altura a Carlos Albert (Getty Images)

Es por eso que Carlos Albert, exdefensor y gloria del Necaxa, lo reventó sin pelos en la lengua en la televisión. Ahora, Nahuel Guzmán fue entrevistado en el programa "Nandas Radio" y a los conductores les fue imposible evitar este tema, por lo que le preguntaron al portero qué pensaba sobre el insulto que le dedicó el periodista.

El exelemento de Newell´s Old Boys le respondió con altura al mencionar: "Ni me enteré la verdad, ni le presto atención a ese tipo de cosas, casi no leo, comento, si es que lo hago, es porque me están matando". De esta manera, le restó importancia a las declaraciones de Albert y demostró estar enfocado en el presente de su equipo.

Tigres UANL, que arrancó el torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX con 4 puntos de 6 posibles, viajará a Baja California para visitar a Tijuana en la tercera jornada del campeonato. El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 6 de agosto a las 21:00hs en el estadio Caliente.

