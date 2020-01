Nicolás López y la primera impresión de Tigres: "Me vi bien con Vargas y Gignac"

Nicolás López realizó su primera práctica con el equipo de Tigres junto a Jordan Sierra. El uruguayo llega al norte del país procedente de Internacional de Porto Alegre y espera debutar lo antes posible.

En conferencia de prensa, el charrúa habló de su primer día y de los fiatos que tuvo con sus nuevos compañeros.

''Sí, (Sobis) me habló bien de todo, de la afición, los compañeros, los últimos juegos los vi todos, me impresionó, en el juego amistoso me vi bien con Edu y Gignac, espero debutar de la mejor manera'', expresó.

Para finalizar, también aprovechó de describirse como jugador. ''Soy un jugador rápido, que le gusta llegar adelante, se dar asistencia, me gusta hacer goles, mientras el equipo gane'', sentenció.

