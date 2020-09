Nicolás Sánchez habló sobre la posibilidad de superar el récord de Juninho: "No me vuelve loco"

Anselmo Vendrechovski Junior arribó a Tigres UANL en julio de 2010 procedente de Botafogo y nunca más abandonó el barco universitariol. Defendió la playera de los Felinos hasta el día de su retiro, allá por diciembre de 2018, y marcó un récord histórico en Monterrey al convertirse en el defensor más goleador.

Juninho, como es conocido, anotó 39 goles en su paso por la Liga MX. Sin embargo, está muy cerca de perder el "trono" y ceder su puesto. ¿La amenaza? Nicolás Sánchez, por supuesto. El argentino posee 38 dianas y tiene todo para igualarlo y superarlo incluso en este mismo torneo Guard1anes 2020.

�� | “Queremos apoyarnos con el Equipo, seguir siendo protagonistas, ganando, sumando estrellas al Escudo y eso es lo que nos da orgullo", @NicoGabSanchez#ComentarioRayado ��#ArribaElMonterrey ��⚪ pic.twitter.com/psY6nLakaP — Rayados (@Rayados) September 1, 2020

Sobre este tema justamente fue cuestionado el exjugador de River Plate, a lo que contestó en videoconferencia: "Es algo que lo tengo claro, no es algo que me vuelva loco o ansioso. Me pasó lo mismo cuando me avisaron cuando pasé al defensa más goleador del club, quizá el día de mañana sí me toca o sí puedo. Cuando me retire pueda recordar este logro, pero nosotros necesitamos apoyarnos con el equipo, seguir ganado, seguir teniendo estrellas en el escudo".

Cabe resaltar que Nico ya tiene 3 gritos en 7 partidos en lo que va del campeonato, por lo que de seguir a este ritmo se hará con el récord sin ningún tipo de problemas. Más allá de eso, el zaguero central dejó más que claro que su cabeza está en lo grupal y en dejar todo por la playera de Rayados hasta que se le venza el contrato.

"Estoy en un momento donde busco que el futbol y la vida me vayan sorprendiendo, tengo 1 año más con el club. Me siento muy bien físicamente, mientras el cuerpo me lo permita voy a seguir con compitiendo en lo máximo, me siento muy bien, la gente que confía en mí que siga confiando. En el fútbol siempre es paso a paso, semestre a semestre, uno va viendo cómo se va sintiendo", sentenció Sánchez.

