No contar con André-Pierre Gignac, la negativa para Rubén Romano si le tocara dirigir a Tigres

Rubén Romano es de los entrenadores que más equipos dirigió en su estadía en el futbol mexicano. Ahora quiere volver a la actividad y tener una oportunidad en un club que no conoce: Tigres.

El argentino es consciente que no tendrá una tarea sencilla si la directiva felino le brinda la posibilidad, no solo porque Ricardo Ferretti dejará la vara muy alta, sino también porque es muy posible que no pueda contar con el mejor: André-Pierre Gignac.

Tuca y Romano se saludan en el duelo entre Tigres y Atlas por el Clausura 2020.

"El dueño del equipo es el Tuca. La llevo muy bien con él. Lo defendí muchas veces cuando la gente le tira, me guste o no su forma. Lástima que si me llegara a tocar esa posibilidad, Gignac ya no va a estar", comentó l extimonel del América, en diálogo con RG Deportiva.

Es que el francés de 34 años vence su vínculo con el Universitario el 30 de junio del próximo año y no se ve factible que el Tuca deje el banquillo en el corto plazo. Dos factores más que clave para que Romano no cuente con los servicios del goleador.

A sus 62 años, tuvo experiencia como entrenador de América, Cruz Azul, Santos, Atlas, entre otros. Su último club fue el Rojinegro, en la temporada 2018.

