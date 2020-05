No hay vuelta atrás: Alan Pulido siente "resentimiento" por Tigres

Alan Pulido es quien es, en parte, gracias a Tigres, que lo formó desde sus Fuerzas Básicas y lo hizo debutar en el profesionalismo en el Apertura 2009. Desde ese torneo hasta el Clausura 2014, el delantero logró cierta experiencia que hoy le permiten mostrar un gran nivel.

Sin embargo, el atacante no quedó muy a gusto con el club felino, quien terminó vendiéndolo al Levadiakos, equipo que milita en el futbol griego, a pesar de que el jugador mexicano deseaba continuar en el Universitario.

Pulido celebra su anotación en el Clausura 2014.

“Realmente Tigres es un gran equipo que tiene todo mi cariño. Era un equipo que yo amaba, y cuando lo digo así, es porque pasaron ciertas cosas. Nunca me esperaba que me pudieran hacer algo de lo que pasó. No quería salir, ya estaba siendo un referente del equipo, pero bueno, quisieron frenar mi sueño, interrumpir las decisiones y es por eso que tengo un resentimiento. Yo había crecido ahí y quería ser un ídolo de la afición", explicó el ex Chivas, en diálogo con ESPN.

"De todas formas, creo que logré cumplir mi sueño a base de toda costa, porque fui a Europa. Igualmente sigo sintiendo cariño por la afición de Tigres, aunque ellos me abucheen cuando voy para allá. A veces siento que es como ir a un lugar que ya no es mi casa", cerró.

Después de haber tenido un magnífica temporada en Chivas, donde salió campeón de goleo del Apertura 2019, su actualidad está en Kansas City de la MLS, donde acumula un gol en un partido disputado.

