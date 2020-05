Miguel Ángel Garza confesó la vez que casi mata a Enrique Bonilla

Miguel Ángel Garza ha llegado a Tigres UANL en el año 2010, desde allí, ha logrado conseguir 5 títulos con el equipo, el último lo ha obtenido como presidente del club. El campeonato de 2016 frente al América tuvo algo especial. Garza confesó que "casi mata" a Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

El directivo del Felino dialogó a través de una video llamada con el club y habló de todas esas finales jugadas, en donde la enumeró en orden de importancia. La del 2016 frente a Las Águilas la puso en el tercer lugar, pero tuvo un condimento especial.

"El de Monterrey, marca una historia en Nuevo León de jugar una final, de haberla ganado, de ganarle en su cancha, iba a marcar a cualquiera de los dos equipos que perdiera; si algo deseaba era el campeonato este, lo cambiaba por los otros cuatro, es algo histórico, lo vamos a llevar todos los Tigres el haberle ganado al rival", señaló.

▶️ Si aún no lo has visto, disfruta este Acceso Total @CervezaTecate con nuestro Presidente Miguel Ángel Garza, en un recorrido por los últimos 10 años en #Tigres.#EstoEsTigres ��#6DecadasDeTigres ���� — Club Tigres Oficial (en Casa ����) (@TigresOficial) May 18, 2020

En segundo lugar puso la del Apertura 2011, cuando Tigres rompió una sequía de casi 30 años por no conseguir títulos: "El de Santos, el del 2011. Yo estaba abajo con los jugadores faltando dos minutos o tres saltando, no lo puedo explicar, es cuando te sale una emoción, en ese momento te valía madre todo, era pura felicidad".

El tercer lugar fue para el Apertura 2016 frente a América: "El cómo se dio, fue impresionante. No sé por qué fue, bajé del palco muy enojado. Faltaban tres minutos o cuatro, había sido una bronca en los últimos minutos, me acuerdo que al presidente de la Liga le dije hasta de lo que se iba a morir, no sé si por el incidente de las expulsiones, pero algo traía, estaba yo fuera de sí. Me acuerdo que había bajado la directiva del América, pero ellos ya eran campeones prácticamente, ni nos saludamos ni nada, faltaba un minuto, dos minutos y fui, casi maté al de la Liga; no me dejaban pasar, con seguridad y todo me fui detrás de la portería y cuando voy llegando a pararme ahí, voy viendo el gol de Dueñas, lo festejé de una forma impresionante", indicó el presidente.

