"No lo pelan": Miguel Herrera le respondió a Roberto García Orozco

El arbitraje en la Liga MX es un tema que genera polémica constantemente. De hecho, es un tópico de discusión hasta cuando no hay encuentros, como sucedió este lunes con las declaraciones de Roberto García Orozco, dejando en evidencia los llamados del América a la FMF para vetar a algunos silbantes.

"Me vetaron varias veces de no pitarle al América por aplicar el reglamento y por tratar de hacer bien las cosas, pero al final depende de cada árbitro. Prácticamente, cada vez que me tocaba, expulsaba a Miguel Herrera. Yo tranquilo de hacer bien la labor dentro del terreno de juego", expresó el excolegiado.

Pero sus dichos llegaron a oídos del Piojo, quien explotó de bronca contestándole. "Cuando habla una persona así es porque no lo pelan. Existen muchos árbitros que siguen en los medios. No sé por qué lo dice si al siguiente partido estaba pitnado y sí pasó porque lo dijo en su momento", dijo a W Deportes.

"Todos sabemos que es un gremio que tiene mucha fuerza y no creo que les pese la playera del América, aunque siempre he creído que pitarle al América no es fácil", agregó el estratega de las Águilas, entendiendo la dificultad de impartir justicia en un encuentro de uno de los clubes más importantes.

"Si pitas un penal a favor del América y es dudoso, toda la semana hablarán de eso y dirán que ayudan al equipo", cerró Miguel Herrera, poniendo un ejemplo gráfico de lo que se juega cada silbante al momento de salir al terreno de juego para llevar las riendas de un partido del cuadro azulcrema.

