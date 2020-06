No sabemos quién es, pero es famosa en Turquía y le gusta Boca

Que hermoso es esto. Desde que empezó la cuarentena, todo lo que se relaciona con Boca lo hacen nota. Es más, parece ser que todos los futbolistas del mundo sueñan con jugar en el Xeneize. Los propios hinchas ya están cansados y los de River se matan de risa.

Pero ahora tenemos una nueva, espectacular. ¿Conocen a Beren Gokyildiz? No, claro que no la conocen. Nosotros tampoco, no sabemos quién es. Parece ser, según leímos, que es una joven actriz de Turquía de una novela llamada "Y tu quién eres?" que la está rompiendo en Argentina.

Bueno, la niña ayer habló con Verónica Lozano en Telefé y nombre, entre las pocas cosas que conoce del país, a Boca: "Boca Juniors y es el que más me gusta. También, el asado".

Es buenísimo. Ahora, dejando un poco de lado el chiste, esto deja en claro lo popular que es el elenco de la Ribera a nivel Mundial. Está a otro nivel.

Para cerrar este notón, queremos mostrarles lo que dijo sobre cómo logra llorar tan rápido cuando actúa: "Miro las luces del estudio que son muy fuertes y eso me hace caer las lágrimas. Y la otra técnica... me la guardo". ¡Boca, Boca!

+ La entrevista completa:

