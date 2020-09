No tuvo piedad: Álvaro Morales prendió la cámara y se burló de la derrota de Pumas

Ayer por la noche, Pumas UNAM y León FC se enfrentaron por el partido correspondiente a la onceava jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Las Esmeraldas mostraron una clara superioridad, dominaron el juego y se impusieron por 2-0, con goles de Ángel Mena y Jean Meneses.

Luego del encuentro, Álvaro Morales, reconocido periodista de ESPN para Futbol Picante, encendió la cámara de su teléfono y subió un video a su cuenta oficial de Twitter, riéndose a carcajadas por la dura derrota que sufrió el conjunto comandado por Andrés Lillini.

"Lo he sostenido siempre con preparación, estudios y argumentos irracionales, no como un sector de la prensa decrépita con dogmas, no. Ese equipo no estaba bien trabajado, analicen cómo equilibraban, cómo era sus transiciones ataque-defensa y viceversa, no estudiaron este partido", señaló.

Álvaro Morales se burló de Pumas UNAM. Jam Media.

Más adelante, decidió elogiar la actitud de los futbolistas de los conducidos tácticamente por Ignacio Ambríz y continuó disparando contra el Universitario, sin piedad alguna, sosteniendo que ´se terminó la mentira´.

"Luis Montes y Navarro encontraron siempre los intervalos, hicieron lo que quisieron. No estudiaron nada. Pumas se está cayendo, se cae una de las mentiras más grandes del futbol mexicano, tuvieron que inventar que eran grandes, y no, no lo son", sentenció.

