"Nos siguen tratando como si fuéramos criminales": Alan Achar, presidente de Celaya

La Federación Mexicana de Futbol anunció en febrero que buscará modificar el Ascenso MX para mejorar la competitividad y los ingresos. El proyecto que habla de una liga de desarrollo con filiales de los equipos de Primera generó polémica porque supone eliminar descensos y ascensos por cinco años.

Siente que es tratado como un CRIMINAL. ��https://t.co/0fqBUtzqwa — Futbol Picante (@futpicante) March 12, 2020

En ese contexto, el presidente de uno de los clubes de la divisional como Celaya Fútbol Club, Alan Achar, se expresó en Futbol Picante y denunció destrato por parte de la entidad matriz porque no le entregan la certificación para poder subir de categoría.

"Nos siguen tratando año tras año como si fuéramos criminales, como si nuestro dinero no vale, como si nuestras inversiones no importan, como si nuestras franquicias no son las indicadas", se quejó el directivo que forma parte de una de las 14 familias más ricas de México, según Forbes.

Los dueños llegaron en 2014 a Celaya y, según sus palabras, no dejaron de aportar dinero para levantar a una institución en ruinas. "Nosotros, a diferencia de muchos otros, desde el día cero llegamos a invertir un dinero muy importante en infraestructura, en casa club, en habitaciones, en oficinas, en campos de entrenamiento. La inversión no tiene límite", sostuvo.

Achar se sintió identificado con los equipos que ganan el campeonato de ascenso, pero no juegan la Liga MX por no tener la certificación. "Cuando vemos instituciones que logran ser campeones de un torneo y no pueden ascender por temas administrativos, infraestructura, como que te cuestionas qué fácil es señalar al que no tuvo. ¿Dónde está el ecosistema del futbol mexicano, los dueños, todos los que lo conforman en que juntos crezcamos", preguntó.

Por último, opinó de la idea para crear una nueva liga de desarrollo y detalló que nunca se reunieron con la FMF: "Nunca nos hemos sentado oficialmente como liga de ascenso con la Federación a que nos notifiquen, que nos avisen o que platiquemos si existe algún proyecto de este tipo. Nosotros somos los empresarios que sí confiamos en el futbol y lo seguimos respaldando".

Lee También