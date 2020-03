"Siempre tiene que existir la posibilidad de poder ascender o descender": Gabriel Caballero sobre el proyecto de eliminar los descensos

Gabriel Caballero tiene una extensa carrera en el futbol mexicano. Como jugador llegó en 1996 y no se fue sino hasta su retiro en 2009. En ese lapso, pasó por cuatro clubes y, después de naturalizarse, por la Selección de México con la que jugó el Mundial 2002.

Como DT tuvo experiencias en cuatro equipos, entre las cuales dos fueron en el ascenso. Por tal motivo, el rosarino es voz autorizada para hablar sobre el proyecto de cambiar la segunda división y eliminar los descensos. En exclusiva para Bolavip México, el entrenador de Juárez dio su punto de vista y analizó el futbol nacional.

"Me gustaría que haya descensos y que haya ascensos. Yo ascendí con Tapachula y no me lo permitieron jugar por cuestiones administrativas. Entonces si es una decepción grande el salir campeón y no poder ascender", opinó El Eterno y recordó su título en el Clausura 2018 que no le permitió jugar la Liga MX por no contar con la certificación.

El DT también consiguió el campeonato con Dorados en el Apertura 2006. "Yo dirigí cuatro años en el ascenso, pero de todas maneras se sufre en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Es un lindo torneo, pero se sufre realmente", detalló sobre los problemas que tiene la divisional y por los que necesita un cambio.

"Hay equipos que les cuesta mucho poder pagar, los viajes son muy largos, los desgastes son muchos y hay equipos que hacen un gran esfuerzo y están bien estructurados como para mantenerse, pero hay otros que están al día a día y siempre hay problemas para cobrar y los jugadores sufren. Entonces eso es parte de lo que se quiere cambiar”, añadió el técnico.

Además, Caballero proyectó lo que será una liga sin que los últimos bajen de categoría: "No sé si hará que la competencia sea más light, creo que siempre tiene que existir la posibilidad de poder ascender o descender”.

Por último, se explayó en cuanto al actual Clausura 2020, al que consideró que "está siendo muy parejo" aunque destacó a un equipo del resto: "Hoy por hoy Cruz Azul está haciendo las cosas muy bien. A lo mejor no está jugando tan bien, pero está siendo efectivo y haciendo las cosas bien. Entonces ese es un candidato".

"Los que se mantienen, pues son los que terminan teniendo más posibilidades, pero siempre van a ser los mismos, los equipos grandes que tienen mayores recursos. ¿Cuál es el candidato? Yo no sé, pero sí siempre hay un equipo que sorprende que llega de atrás y da la sorpresa, entonces esperemos nosotros poder mantenernos en ese grupito”, conluyó.

