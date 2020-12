Oficial: las listas de 25 jugadores para la Concachampions

Cada vez estamos más cerca de vivir la tan ansiada y tan esperada Liga de Campeones Concacaf, la cual estuvo parada desde que comenzó la pandemia del covid-19. Allí, aún quedan con vida tres equipos de la Liga MX: Cruz Azul, Tigres UANL y el Club América.

Hace algunos días, los directivos de la competencia dieron a conocer los días y horarios en que se dará inicio. Los Cuartos de Final se disputarán el próximo 15 de diciembre, en donde se enfrentarán: Montreal Impact vs Olimpia; y Tigres vs New York City.

Además, sacaron a la luz las listas de los 25 jugadores que representarán a su equipo en el certamen. A continuación te mostramos los futbolistas de los equipos de la liga de México que viajarán a Orlando.

Las listas de los 25 jugadores para Concachampions. Jam Media.

Además, Concacaf dio a conocer el Reglamento de la Competencia, en el cual se permitirán cambios relacionados con lesiones a las listas finales, hasta 24 horas antes del primer partido de cuartos de final de cada equipo. Cualquier cambio debe ser aprobado por la misma ente deportiva.

Lista del Club América.



Lista de Cruz Azul

Lista de Tigres UANL.

Cabe destacar que los tres equipos del país Azteca que se encuentran vivos en la competición, quedaron totalmente eliminados del torneo Guard1anes 2020. El último fue La Máquina, que cayó ante Pumas en las semifinales.

