Omar Bravo estaría cerca de un nuevo retiro tras la eliminación del Ascenso MX

Tres etapas en Chivas durante el siglo 21 le bastaron a Omar Bravo para convertirse en uno de los máximos ídolos de la institución. Se adjudicó el Apertura 2006, la Copa MX 2015 y la Supercopa 2015-16 y, como si esto fuera poco, quedó en los libros sagrados tras convertirse en el máximo goleador con 132 tantos.

Después de retirarse de la actividad profesional, el delantero tuvo una propuesta que no pudo rechazar. Leones Negros UdeG lo contactó a mediados del 2019 y lo convenció para participar del Ascenso MX. Aceptó y se convirtió en un referente para todos los miembros de dicho plantel.

Sin embargo, la reciente decisión de eliminar la segunda categoría del país cambió todo. Ahora, el mochiteco volvió a replantearse la posibilidad de finalizar, de forma definitiva, su paso por la actividad que le sirvió para alegrar tanto a muchos aficionados.

"Ha sido muy desafortunada la situación. Tratamos de dar pelea con algunas manifestaciones, ha sido fácil para mis compañeros", aseguró Bravo sobre lo ocurrido días atrás en diálogo con Fox Sports, precisamente con el reportero Fernando Schwartz.

Y dejó en claro que un importante anuncio se aproxima: "No sabemos a dónde vamos y cuándo. Mi edad me pone en una situación más complicada que a los demás. No son lo mismo los 40 que los 20 años. A mí me venía costando el tema físico, volver a parar me pone en una zona de riesgo porque es difícil continuar. Vendrá otra etapa y ojalá sea dentro del futbol".

