Oswaldo Sánchez recordó cómo afrontó la muerte de su padre en el Mundial 2006

Oswaldo Sánchez es uno de los grandes guardametas quedó en la historia grande del futbol mexicano tras haber representado a Chivas, Santos y al Tri.

Sin embargo, en el momento más importante de su carrera, a días de debutar en un Mundial 2006, el exfutbolista se enteró del fallecimiento de su padre y de esto habló con el podcast La Pelota al Que Sabe de TUDN.

“Recuerdo que marco y me atiende (mi padre). No me deja contestar y me dice ‘quiero decirte que estoy orgulloso de ti, te veo en la televisión. Te quiero’. Fue lo único que me dijo. Sabes lo que le contesté Alex: ‘jaja nada más quería saber cómo estaba. Hablamos mañana’. Le colgué way. No entendía”, comenzó Oswaldo Sánchez al contar la última charla que tuvo con su padre ante de su muerte.

Además, comentó que al saber del fallecimiento de su padre todos sus compañeros de selección se acercaron al darle pésame y destacó que ese grupo era muy unido y que estaba para los momentos más tristes y felices.

“Mi pensamiento era quiero estar con mis hijos, darle un beso a mi madre y abrazarlos. Eso fue lo primero que pensé”, continuó el exportero de Chivas y Santos quien agregó que Rafa Marque lo apoyó para que regrese y que iban a encontrar la manera para que vuelva a Guadalajara.

En este momento Sánchez le dedicó unas palabras a Jorge Campos que lo acompañó desde Alemania a México en ese difícil momento.

“Quiero agradecerle públicamente a Jorge Campos que me dijo que yo voy contigo. ¿Quién hace eso? Deja el trabajo y todo”, expresó sobre la actitud del exguardameta.

Oswaldo agregó que estaba herido de corazón y no por una lesión. Además, dijo, que tras haber despedido a su padre, que él quería volver a cumplir su sueño que era jugar un mundial.

“Se termina el partido (contra Irán) y ahí es cuando me aflojo todo. Se acercaron todos mis compañeros a abrazarme”, comentó el exportero del Tri sobre lo que sintió tras el debut en Alemania 2006.

Sus compañeros se acercaron a apoyarlo tras vencer a Irán.

Por último, el exfutbolista dijo que esto no lo podría haber hecho esto sino fuera por la confianza que le dio Ricardo La Volpe.

“Me agarro y me dijo llorando ‘tú sabes que tu padre era mi amigo y me duela lo que te pasa. Tu vas a decidir que quieres hacer. Si te regresas a Guadalajara y te quedas. Si quieres que pase un partido, dos o tres, venir a disputar la final. El día que llegues tu vas a jugar porque este es tu mundial y tu vas a jugar porque tu te lo has ganado´”, explicó Oswaldo Sánchez sobre el apoyo del estratega La Volpe en aquel duro momento.

