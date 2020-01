Pablo Pérez sobre enfrentarse contra River: "No lo tomo como una revancha personal"

Luego de muchos rumores, todo parece indicar que la Superliga Argentina arrancará en tiempo y forma, como estaba pactado.

Son River e Independiente los encargados de hacer rodar por primera vez el balón en este 2020 para el fútbol argentino.

Pasa que ambos tienen un partido pendiente del 2019 y la idea es que el 19 de enero salden esa deuda.

Quien habló en conferencia de prensa y palpitó el clásico fue Pablo Pérez, referente del plantel del conjunto de Avellaneda.

Claro, es imposible pensar en el pasado que el mediocampista tuvo por Boca, eterno rival del Millonario.

Pero él se ocupó de dejar en claro que eso no le pone ningún tipo de condimento extra al encuentro.

"EL PARTIDO CONTRA RIVER NO LO TOMO COMO UNA REVANCHA A NIVEL PERSONAL"#CentralFOX - #SuperligaxFOX | Pablo Pérez además habló del complicado arranque que tendrá el Rojo en el semestre. pic.twitter.com/GfZAI17nun — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 14, 2020

"El partido contra River no lo tomo como una revancha personal, esto es un juego y el partido vale tres puntos. No hay revancha de nada. Acá es Independiente vs. River y hay que ganar, mucho más si es de local. Tenemos cuatro partidos muy importantes, el único especial es el clásico con Racing, que tiene una cuota aparte de adrenalina para el hincha, los dirigentes y nosotros", aclaró.

Luego, completó la idea: "El resto son partidos importantes y así juguemos contra cualquiera valen tres puntos. La idea es sumar para estar lo más arriba posible para clasificar a las Copas y tratar de campeonar si es que se da".

