Paco Villa se cansó de ser el bueno y explotó ante las provocaciones de David Faitelson

Paco Villa siempre ha sido uno de los comentaristas más tranquilos del medio deportivo, pues siempre ha evitado la polémica innecesaria y no es de las personas que suele engancharse ante las provocaciones, en contraste total con la personalidad de David Faitelson, que es uno de los personajes que siempre está involucrado en alguna pelea.

No obstante, el propio comentarista de Televisa Deportes manifestó su hartazgo por estar del 'bando' de los que nunca responden nada, al mismo tiempo que lanzó una 'pedrada' contra los 'paladines de la justicia', como él mismo los nombró, haciendo referencia de manera casi evidente a su colega de ESPN.

Y es que, esta vez Paco Villa no pudo más y explotó ante las provocaciones de David Faitelson a través de Twitter, donde ambos protagonizaron una pelea que tuvo entretenidos a sus seguidores por varios 'rounds' y en la que hasta Christian Martinoli y Luis García fueron involucrados.

Todo inició cuando el narrador de TUDN publicó un tuit en el que proponía algunos puntos con el fin de mejorar la calidad del futbol mexicano, entre ellos terminar con la multipropiedad en el futbol mexicano, regresar el ascenso y descenso y que los equipos de México regresaran a disputar la Copa Libertadores.

Dicha publicación fue citada por el excomentarista de TV Azteca para lanzar su primera provocación de la noche y pedir que además se liciten los derechos de televisión de la Selección mexicana, los cuales solo son propiedad de Televisa y Azteca y no de la televisora en la que actualmente trabaja Faitelson.

Y que se liciten los derechos de TV de la selección mexicana. Digo, si ya estás dando un pasito adelante, atrevete a dar el otro... https://t.co/jpK1nSlrnk — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 10, 2020

Pero para sorpresa de muchos, Paco Villa sí respondió esta vez, recordándole a Faitelson su pasado en la televisora del Ajusco, donde no propuso nada al respecto y donde destacó que su mayor logró fue pintarse la cara tricolor. Este 'round' fue concedido por los espectadores a favor de Paco.

También se pintó el logo de TV Azteca en la cara: pic.twitter.com/2ahgHoZwKq — Don Justin Compeán (@DonJustino_) June 10, 2020

No obstante, no terminó ahí la discusión, ya que Faitelson le respondió con tremendo 'gancho al hígado', pues además de pedirle que no se enojara, le aseguró que su verdadero problema eran Christian Martinoli y Luis García, la dupla de TV Azteca que suele arrasar en las transmisiones en las que compiten ambas televisoras. Este asalto fue concedido por el público a favor de Faitelson.

Te equivocas: a Luis y a Cristian, como a ti, los respeto.



Lo que no es leal, es que salgas con un tema de “te atreves a dar un pasito...” cuando bien sabes por dónde hemos caminado los que trabajamos en Azteca o Televisa.



Y mis golpes internos me costaron decir varias cosas. https://t.co/lhknAmMObo — Paco Villa (@Paco_Villa_) June 10, 2020

Y mientras tanto, los seguidores se divertían con los famosos memes de 'yo solo vine a leer los comentarios' o algún personaje comiendo palomitas para disfrutar del espectáculo, en tanto que otros más mostraron su apoyo a Paco Villa y lamentaron el comportamiento de David Faitelson, quien finalmente expresó su apoyo a su colega y lamentó haberlo puesto en una situación incómoda.

Paco y Faitelson después de pelear. pic.twitter.com/iFU6NEfRuh — El Rey del ácido (@Elrey_acido13) June 10, 2020

Mándame un elote, por favor.



Yo soy del bando de los buenos.



�� https://t.co/srebCo6mSX — Paco Villa (@Paco_Villa_) June 10, 2020

