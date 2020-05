Por qué apodan 'Chacal' a Guido Rodríguez

Guido Rodríguez se marchó del América a fines de 2019 tras haber tenido una gran experiencia en México. Allí, logró dar un gran salto de calidad, al punto de que se convirtió en uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX. Gracias a aquel paso por el futbol azteca, dio el salto a Europa, donde ahora le toca defender la piel de Real Betis.

Mientras se encuentra en España entrenando con el conjunto verdiblanco, y a la espera de que se reanude La Liga, Guido se tomó un tiempo para brindar una entrevista. En diálogo con 'Basta Chicos Podcast', aclaró una duda que muchos tenían: ¿Por qué lo apodan 'Chacal'?

Guido Rodríguez, disputando una pelota en América.

Curiosamente, el volante argentino respondió: "Eso salió me parece porque está en Wikipedia. Tendría que entrar yo a la página y cambiarlo, ja. En México, alguna que otra vez, salió. Me salió en el celular alguna cosa que ponían. Nunca me dijeron 'Chacal'".

Para colmo, Rodríguez comentó: "Cuando llegué al Betis me preguntaban si me decían así porque ellos, con la gente de redes sociales, hacían una presentación y querían ver si podían hacer algo. Les dije que no y terminaron enfocando la presentación para otro lado, ja".

Entonces, ¿tiene algún apodo o no? "No tengo ningún apodo en especial, me dicen 'Guido'. Tendría que entrar a Wikipedia y poner como me dicen: 'Guido' o 'Guidi'", aseguró, entre risas.

