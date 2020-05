¿Por qué le dicen "Huevo"? Brian Lozano reveló el origen de su apodo

Habiendo sido incorporado por el América a principios del 2016, Brian Lozano no logró demostrar allí todo el potencial que lo llevó al fútbol mexicano. Las Águilas, en un intento por hacer resurgir al atacante por el cual habían invertido una gran suma de dinero, comenzaron a prestar al futbolista uruguayo en condición de préstamo.

Luego de un año defendiendo la playera de Nacional de su país nadal, Lozano y Santos Laguna cruzaron por primera vez sus caminos a mediados del 2017. Si bien ni el club ni el jugador lo sabían, en aquel traspaso se comenzó a gestar una auténtica historia de amor que hasta el día de la fecha sigue sumando anécdotas.

Brian, pagándole con goles a Los Guerreros, se terminó convirtiendo en una de las iezas más importantes del primer equipo del club. Lógicamente, luego de cumplirse el préstamo, el club de Torreón no dudó siquiera un instante y adquirió de forma definitiva los servicios del Huevo.

En una entrevista concedida a Telemundo Deportes, Lozano habló sobre el amor que la afición de Santos Laguna tiene por él y reconoció: "Para mí es un orgullo que la gente me tenga ese cariño. Desde que llegué a la institución me lo han demostrado. Que te canten de esa manera es emocionante... A veces en la cancha uno no se da cuenta porque esta metido en el partido, pero me ha tocado escucharlos y tengo que agradecerle a la gente que me ha brindado mucho apoyo".

Saltando a un plano un poco más personal de su vida, el Huevo exteriorizó cómo surgió su curioso apodo que lo acompaña desde hace varios años. "Mi abuelo me puso Huevo porque cuando era niño nací con una hernia. Cada vez que hacía un esfuerzo se me inflamaba y mi abuelo me puso Huevo por esa razón. Nunca me han puesto otro apodo".

