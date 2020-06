El origen: ¿Por qué le dicen 'Perro' a Enrique Bermúdez?

La voz de Enrique Bermúdez es una de las más reconocidas e históricas del relato deportivo, áspera y fuerte como ninguna otra, pero no es ninguna casualidad que la posea, pues no es más que la mejor herencia que pudo dejarle su padre, uno de los mejores locutores que ha dado el país: Enrique Bermúdez Olvera.

El famoso narrador de Televisa Deportes, y quien se ha consolidado como uno de los más queridos por los 'aficionados que viven la intensidad del futbol', era el admirador número uno de su padre, por lo que, además de la voz, presume orgulloso otra de las herencias que le hizo: su apodo.

Y es que al ser cuestionado por su peculiar apodo, el relator no titubea al responder gustoso por qué lo llaman 'Perro', pues es gracias al locutor que fue presidente de la 'Asociación Mexicana de Locutores' por muchos años y quien era una persona muy querida, "el mejor amigo del hombre".

"Mi papá era era Enrique Bermúdez Olvera, locutor. Le decían El Perro por que es el mejor amigo del hombre, a mi papá lo adoraban, tenía amigos a morir. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Locutores, tres gestiones, un tipo queridísimo. Fue herencia de mi padre lo del Perro", contó hace un par de años en entrevista para el diario AS.

"No me molesta en lo más mínimo, si alguien que no me conoce me dice Perro no me molesta en nada"