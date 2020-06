Presidente de Monterrey revela que por ahora no llegó "ninguna propuesta" del Valencia por César Montes

Siendo una de las principales figuras de Monterrey, César Montes, con el correr del tiempo y a raíz de su nivel desplegado en las canchas, no tardó en despertar el interés de distintos clubes del Viejo Contiente en sus servicios. Divisando la posibilidad de generar una gran cantidad de ingresos, La Pandilla no tardó en activar sus alarmas y situarse a la espera de novedades.

Así como sucede en la gran mayoría de mercados de pases, en el presente las especulaciones en torno al apellido del central hicieron su aparición estelar. Según reportaron distintos medios, el Valencia de la Liga Española habría posicionado su atenta mirada en los principales movimientos de César.

Monterrey, dispuesto a escuchar al Valencia en torno al futuro de Montes (Foto: JAM)

En diálogo con La Última Palabra, Duilio Davino, máximo mandatario de la institución de la Liga MX, mencionó de forma puntual las principales novedades en torno a dicha negociación y marcó: "La realidad es que no tenemos información, no nos ha llegado ninguna propuesta, no hemos tenido ninguna llamada".

¿AVANZÓ EL INTERÉS DEL VALENCIA EN CÉSAR MONTES?



Así le respondió Duilio Davino a @andremarinpuig en #LUPenCasa



"LE DIJE QUE NOSOTROS ESTAMOS ABIERTOS A ESCUCHAR Y NO VAMOS A FRENAR EL SUEÑO DE NADIE"

Exteriorizando que actualmente también se encuentra dialogando de forma constante con el agente del futbolista en cuestión, el presidente de Monterrey afirmó: "Ayer hablé con el representante de César y él me decía que estaba explorando algunas situaciones y yo lo que le dije es que nosotros también estábamos abiertos a escuchar y que no íbamos a frenar el sueño de nadie".

Sin dejar de lado los intereses del club, el directivo en cuestión, a modo de cierre, indicó: "Sí, en este caso el de César es jugar en Europa, pero nosotros quisiéramos tener el plantel más competitivo posible para buscar nuestros objetivos".

