Palazo a Pumas: Andrés Iniestra aseguró que no fue "valorado" en la UNAM

El pasado 27 de diciembre se anunció de manera oficial lo que ya se sabía hace días atrás: Andrés Iniestra abandonó el Club Universidad Nacional para ser nuevo jugador de Juárez a partir del torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. Esto generó muchas interacciones en redes sociales, sobre todo por parte de aficionados de Pumas UNAM, quienes "celebraron" su salida.

El mediocampista nacido en Guadalajara ha sido muy criticado durante su paso por el Auriazul, a pesar de ser capitán del primer equipo a su corta edad y ser un gran líder en los vestidores. Algunos de sus seguidores lo tundieron por fichar por los Bravos, equipo claramente inferior a los Felinos.

Andrés Iniestra, emocionado tras la remontada ante Cruz Azul (JAM Media)

Andrés Iniestra publicó en su Instagram personal su primera foto con los colores de Juárez, lo que provocó que sus seguidores se expresen al respecto en los comentarios. Muchos de ellos le mandaron mucha energía positivia, pero hubo quienes se lamentaron por su salida de Pumas UNAM hacia un club de menos calibre. "Ir a Juárez es un retroceso en tu carrera, me hubiera gustado un equipo para competir en el campeonato", le escribió un fanático.

La respuesta de Iniestra a un fanático (Instagram)

El Lobo lo leyó y decidió responderle con algo de polémica: "Retroceso es quedarte donde no te valoran". Inmediatamente algunos usuarios le reprocharon su mensaje, pero el futbolista dejó en claro que no es algo contra el club: "No estoy hablando mal de Pumas, nunca lo haría. No me gusta que digan cosas que no algunas personas".

Iniestra aclarando que su mensaje no fue contra Pumas (Instagram)

Está claro, Iniestra no apuntó contra la Universidad, si no contra aquellos detractores que lo criticaron fuertemente en el último tiempo por su rendimiento futbolístico. El mediocampista no se sintió valorado por ellos y ve en Juárez una nueva oportunidad de explotar su talento: ¿podrá lograrlo?

