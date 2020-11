¿Qué resultados deben darse en la Liguilla para que se repita la Final León vs. Cruz Azul como en el 97?

Cruz Azul ha estado muy cerca de conquistar el título de Liga en un sinfín de ocasiones, lo ha intentado todo, e inlcuso, hasta se habla de una 'maldición' que habría iniciado aquel Invierno del 97 en el que se coronó por última vez; lo cierto es que, de no lograrlo en el Guard1anes 2020, este año cumpliría 23 años sin ser campeón en la Liga MX.

No obstante, contrario al mundo entero, este año parece sonreírle a La Máquina, pues además de consolidarse como el equipo más poderoso en el primer semestre del año, logró reponerse a la ausencia de futbol por la pandemia y regresar para ganar la Copa por México en la pretemporada.

Para el Guard1anes 2020, Cruz Azul volvió a ser protagonista de la Liga MX, ocupando los primeros lugares de la clasificación para sellar así su boleto directo a la Liguilla; ahora, el panorama se va acomodando para que pueda terminar con la sequía de títulos con un ciclo perfecto, ante el rival y en la cancha que fue Campeón por última vez: Frente al León y en la cancha del Nou Camp.

¿Que se necesita para que se repita la Final León vs. Cruz Azul del 97?

Una vez que ya se conocieron las llaves de los Cuartos de Final del Guard1anes 2020, se tiene una visión más clara de lo que los cementeros necesitan para enfrentar a La Fiera, 23 años después, en los dos últimos partidos por el título, tal como lo hicieron en el Invierno de 1997.

Primero que nada, obviamente, Cruz Azul necesita vencer a Tigres en los Cuartos de Final, a los cuales llega con la única ventaja de cerrar la llave en la cancha del Estadio Azteca, el próximo domingo 29 de noviembre, mientras que la Ida se disputará el jueves 26 en el Estadio Universitario.

Por su parte, y aunque Puebla busca hacer historia como el 'caballo negro' de la competencia, La Fiera parece tener una misión menos complicada que la de La Máquina, pero de igual manera necesita concluir el trámite para seguir peleando por el título.

Por otro lado, en los enfrentamientos que no dependen de ambos equipos tendrán que darse una serie de combinaciones para que Cruz Azul y León no choquen en Semifinal.

La única condición es que Pumas y América no ganen ambos sus respectivos enfrentamientos de Cuartos de Final; es decir, podrían avanzar las Águilas y quedar fuera los felinos o visceversa, seguir con vida los de Coapa y quedar fuera los universitarios, pero no pasar ambos a la vez, incluso, ambos podrían quedar eliminados y no alterarían el camino.

Y es que hay que recordar que León finalizó la Fase Regular del torneo como líder, seguido por Pumas en segundo, América en tercero y Cruz Azul en cuarto, por lo que en caso de que llegaran a ganar estos cuatro equipos, la llave inevitable de Semifinal sería ante La Fiera, por ser el peor ubicado de la tabla.

En cambio, si solo avanza uno o ninguno de los dos equipos que tiene La Máquina por encima, Pumas o América, entonces de manera automática habrá al menos un equipo por debajo de los cementeros, el cual será entonces el rival de La Fiera en Semifinal.

