"Quiero ser campeón con Pumas como director técnico": Jorge Campos

Ya lo dice la canción “uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida”, y si hay un lugar donde Jorge Campos fue feliz, sin duda alguna es su Acapulco querido, pero también Ciudad Universitaria: “Así es el amor”, reafirma sin titubear el exfutbolista acerca del equipo que lo vio nacer como profesional en 1988.

Es así que el ‘Inmortal’ se sueña una vez más dando la vuelta con Pumas, así como en 1991, cuando en uno de los más grande actos de rebeldía vistos en el futbol alternaba el arco con los goles, pero ahora como director técnico. El canterano auriazul aspira a traspasar las fronteras de la leyenda que ya es para los universitarios.

En entrevista exclusiva para Bolavip México, el mítico exarquero reafirmó su objetivo de consolidar su carrera como director técnico y aunque aceptó que aún lo ve muy lejano, pues apenas se encuentra en preparación, también reconoció que le gustaría ser campeón de nuevo con los felinos.

“No sé si me gustaría que fuera el primero (equipo que dirija), quisiera algún día ser campeón con Pumas, si es que llego a ser técnico, eso está todavía muy lejano".

"Sigo estudiando, me sigo preparando, a ver cuándo se me presenta o cuándo me animo, no puedo dejar a Martinoli y al Doctor ahí tirados”, explicó, destacando que por ahora su prioridad es su trabajo como comentarista en TV Azteca, donde comparte micrófonos con Christian Martinoli y Luis García.

Por otro lado, reafirmó su amor por el equipo con el que conquistó la gloria en la Primera División por primera vez, pues una vez que dejó claro que su corazón auriazul le impidió fichar con Chivas o América en México, explicó por qué sí aceptó jugar en Cruz Azul.

“Es diferente, lo veo diferente en ese aspecto y no iba de Pumas directo a Cruz Azul, estaba en la MLS, totalmente diferente, pero Pumas, por todo lo que pasé, lo voy a tener en el corazón, esté donde esté, ande con quien ande, sea técnico o no, siempre llevo algo especial con Pumas: Así es el amor”, sentenció.

Pumas debe volver a trabajar en su cantera

Asimismo, el ‘Brody’ nos compartió su opinión acerca de la actualidad del cuadro universitario y por qué considera que ha sufrido tanto en los últimos años para ser protagonista en la Liga MX, apuntando los problemas tanto a los extranjeros que han llegado como a lo que se consideró por mucho tiempo la gran fortaleza de Pumas: su cantera.

“El futbol se está revolucionando mucho, Pumas no ha tenido esa suerte de encontrar a los extranjeros ideales y que coincida con los jóvenes, porque Pumas siempre hemos pensado que tenía la mejor cantera y hay que seguir trabajando para ir a buscar esos talentos y en un momento que coincidan los talentos jóvenes con los extranjeros. Ahí va, poco a poco, es muy fácil hablar, es difícil estar ahí y tratar de tener un apoyo con la directiva, un respaldo en todos los aspectos para que crezca el equipo”, puntualizó.

En cuanto a la actuación en específico de quien hoy resguarda las redes auriazules, Jorge Campos aseguró que no sólo Alfredo Saldívar es criticado, pues destacó que la posición de portero es una de las más difíciles dentro del campo.

“Sí ha sido muy criticado, pero es lo que tenemos los porteros, nos van a criticar, a alabar, un día eres el mejor, otro eres el peor, otro día quieren que te corran, otro día te aman, así es; es una posición muy difícil, hay mucha presión y tenemos que estar locos para aguantar muchas cosas y superarlas”, explicó el hombre que revolucionó la portería.

¿Por qué le ha costado tanto a Pumas encontrar un referente en la portería?

“Pumas ha cambiado la situación en fuerzas básicas, a lo mejor antes íbamos todos los que queríamos jugar y debutar a Pumas, a buscar una oportunidad, porque sabíamos que le daba oportunidad a los jóvenes, ahora ya no es igual, todos dan oportunidades, ahora hay que ir a buscar a los talentos, scoutearlos, luego trabar igual como en mi época”.

“Tampoco estoy ahí, no me gusta hablar cuando no estoy ahí y ver qué es lo que se puede hacer, pero eso sí, ahora sí hay que ir a buscar talentos, a lo mejor eso puede ser, que todos los jóvenes ya no llegan a Pumas a probarse y de ahí Pumas agarraba los mejores, pero poco a poco se deben ir buscando talentos para tener ya porque hay muchos extranjeros en todos los equipos y eso está parando el desarrollo de los jóvenes”, sentenció.

