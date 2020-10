Rafael Lebrija destrozó a la actual directiva del Toluca y le mandó una sugerencia a Valentín Diez

Rafael Lebrija fue presidente del Deportivo Toluca de 1996 a 2007, por lo que ha sido uno de los grandes responsables de la época más gloriosa en la historia de la institución. Bajo su mando, los Diablos Rojos pusieron fin a una sequía de 23 años sin trofeos de Liga MX y se despacharon con 5 títulos: Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002 y Apertura 2005.

Desde que se marchó de los Escarlatas, el club sólo ha conquistado 2 estrellas en 13 años y sufre una gran crisis deportiva hace un tiempito. En este último lapso, ha dejado de ser aquel equipo que imponía un respeto indescriptible en cualquier cancha del futbol mexicano y ahora sus aficionados tienen que agradecer si clasifican a la Liguilla.

Rafael Lebrija, Vicente Fox y Valentín Diez con el trofeo de Liga MX del Apertura 2005 (JAM Media)

En una entrevista con Cancha, Rafael Lebrija no ocultó su descontento con la directiva actual del Toluca y destrozó a Valentín Diez. "Eso de que está en el Repechaje es ridículo, eso fue un arreglo que hizo la Federación, absurdo; dentro de poco van a decir que van a ser 14, 16 y van a excluir a 2, el Toluca no puede estar ahí. Desgraciadamente (el club) ha perdido protagonismo por culpa de todos los que actualmente están dentro de la institución, habrá que tomar decisiones de fondo para que el Toluca vuelva a ser uno de los principales protagonistas".

��#DiablosTwitteros��



Rafael Lebrija, expresidente del club, reveló que el #América intentó fichar a Sinha y Paulo da Silva. ¿Quién frenó las negociaciones? ���� https://t.co/vXcsHmmmKD — Bolavip México (@BolavipMex) September 23, 2020

"Es muy doloroso, el Toluca es un gran equipo dentro del futbol mexicano y lo ha demostrado con 10 títulos a través de su historia, ocupa el tercer lugar en cuanto a títulos y está pasando por un mal momento. Deseo de todo corazón que resurja y que sea lo que se está haciendo mal y quien no está trabajando adecuadamente, sacarlo del equipo, no hay vuelta de hoja. Se tiene que tener mano dura por que de otra manera el Toluca se está perdiendo", apuntó con contundencia el exdirectivo.

Por último, liquidó al dueño de la institución, Valentín Diez: "Actualmente hay un Consejo pero no sé qué tanta intervención tenga Valentín (Diez); él es el dueño del balón, no me queda la menor duda pero él se metía mucho cuando estaba yo y creo que es muy importante dejar trabajar a la gente, no sé si eso sea el problema que está existiendo".

