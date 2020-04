Rafael Márquez Lugo opinó sobre las aspiraciones de Chivas al título

El Clausura 2020 de Chivas fue de menor a mayor hasta el parón obligado por la pandemia de Coronavirus. Después de sumar sólo seis puntos en la misma cantidad de jornadas, el conjunto de Luis Fernando Tena repuntó y terminó en la décima fecha en zona de Liguilla. Con esos antecedentes el ex jugador y comentarista de Fox Sports, Rafael Márquez Lugo, opinó sobre las aspiraciones al título del Rebaño Sagrado.

El ex futbolista, que se retiró en Guadalajara en 2015, pidió tranquilidad a los aficionados porque aseveró que no cree en sus cualidades para ser campeón este año: "Separando un poco que es Chivas, no lo veo por el plantel, por como está jugando, no sé si alguien de aquí lo ve como un candidato al titulo".

Además, el analista televisivo también destacó que hay otros equipos mejor preparados para llevarse el trofeo, aunque no dio nombres. "Me parece que arriba de Chivas hay nombres todavía. Para mi no es candidato al título", sentenció el que fuera internacional con México en cuatro campeonatos.

"ME PARECE QUE ARRIBA DE CHIVAS HAY NOMBRES TODAVÍA" #LUPenCasa @RafaMLOficial, contundente sobre las posibilidades de pelear el título para el Rebaño en la Liga MX: pic.twitter.com/JPnRvPFugq — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 14, 2020

Por otro lado, rescató el papel de José Juan Macías con los cuatro goles convertidos en lo que va del Clausura: "Macías va bien, lo digo porque me tocó hacer goles en Chivas, es complicadito. Es más difícil, no tienes tanta llegada. A mi me parece que Macías está respondiendo, va bien, ha sido el único refuerzo que ha tenido que jugar".

Chivas se ubica en la quinta posición con 16 puntos, a seis del líder Cruz Azul y con dos por encima del último clasificado Juárez. El Rebaño no es campeón desde el Clausura 2017, cuando era dirigido por Matías Almeyda.

