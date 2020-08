Rafael Puente dio la cara luego de una nueva derrota de Atlas y reconoció que están en "crisis"

Atlas volvió a caer en el torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX: fue 1-2 ante Pumas UNAM en condición de local y los fanáticos le cargaron toda la responsabilidad a Rafael Puente Jr, entrenador del equipo. Para su mala fortuna, ha perdido 7 de los 8 partidos en los que ha dirigido a los Zorros, por lo que su continuidad al mando del club pende de un hilo.

Comenzar la temporada con una floja actuación en Copa por México y con dos derrotas seguidas en el campeonato local no estaba en los planes del DT. Luego del encuentro ante los Felinos, Puente hizo autocrítica y confesó que se encuentran en medio de una situación complicada.

Rafael Puente Jr hizo autocrítica luego de perder con Pumas (Getty Images)

"Claro que lo considero una crisis, no hay otro calificativo para ponerle. ¿Qué se puede hacer? Trabajar. No hemos sido contundentes y eso nos merma, nos genera frustración, pero hay que trabajar, no hay de otra. Hacemos énfasis en las finalizaciones y en la medida que seamos contundentes podremos acceder a los partidos acorde a lo que es el trámite", reveló el DT en conferencia de prensa.

Más adelante, haciendo un análisis del juego, explayó: "Tuvimos oportunidades para acceder a la ventaja, no cayó el gol y sobre la hora, una jugada fortuita nos costó la derrota. Es necesaria la autocrítica y hoy somos responsables. En el primer tiempo debimos exhibir mayor determinación, como sí lo hicimos en el segundo. La semana fue complicada por el tema de las bajas, pero nunca será pretexto porque tenemos un plantel vasto. Tener bajas, como las tienen otros equipos… sería de mal gusto refugiarnos en ese pretexto".

"Este partido y el próximo tienen etiqueta de ‘Final’ porque son seis puntos en el cociente. Hoy dejamos ir seis y tendremos que ir a como dé lugar por los seis en San Luis. De la presión, me apego al trabajo y la autocrítica, hoy evolucionamos un poco porque esta profesión exige mucha evolución. Hoy nos deja aprendizaje, hay que capitalizarlo. De eso se trata de la vida, de evolucionar, detectando errores que cometes, para poder corregir", sentenció Rafael Puente Jr.

