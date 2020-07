Rafael Puente liquidó a David Faitelson por falta de "ética" en el caso Renato Ibarra

Luego de la enorme polémica por la denuncia de Lucely Chalá a principios de marzo, todo ha sido un calvario para Renato Ibarra. Finalmente, la vida parece sonreírle ya que continuará su carrera deportiva en la Liga MX: más precisamente en el Atlas.

Esta decisión del Rojinegro por contratarlo, por supuesto, generó mucha controversia y periodistas como David Faitelson no ocultaron su opinión sobre el tema. Para el comentarista de ESPN, los de Guadalajara "no tienen ni títulos ni valores".

Ibarra fue cedido a préstamo del América al Atlas por 1 año (Getty Images)

Rafael Puente, padre del DT de Atlas, lo enfrentó al aire en Futbol Picante y lo liquidó de arriba a abajo. "Por supuesto estoy en total desacuerdo si ese incidente en realidad se llevó a cabo, no tiene ninguna justificación, es vergonzoso. Tristemente, están entrando en el terreno de detectives; si ella accedió, presumiblemente, a negociar, me parece lamentable", apuntó Wama.

Más adelante le tiró a Faitelson: "Tranquilo, tú siempre quieres tener la razón, a mí lo que me sobra es ética. Al final llegaron a un acuerdo; para mí, América tenía de sobra para no tomar en cuenta al jugador para que continuara en la institución. Sin embargo, no hay derecho para crucificar a un ser humano y terminarle la carrera como tú dijiste, que no lo contraten nunca".

"A tí de repente te falta algo de ética para tratar ciertas cosas y de presente tomas ventaja de lo que es el micrófono. Lo que hizo está en conciencia de él y de su ex mujer. Al final de cuentas no lo contrata mi hijo, lo contrata la directiva. Al final Irarragorri es un agente de principios. No hay derecho en crucificar, en decir que se le acabe la carrera a este jugador, a nivel mundial. Pensamos muy diferente David", sentenció Puente.

Lee También