Raúl Jiménez ha brillado en el 2019 y su actualidad en Wolverhampton es perfecta.

Debido a su gran rendimiento, en los últimas días, distintas informaciones aseguraron que el Manchester United desearía contar con sus servicios a partir de junio.

Consultado acerca del interés, el mexicano se mostró enfocado en lo que se le viene con su actual equipo.

"Lo que se habla afuera no me tiene que distraer de lo que yo hago en Wolves. Lo que venga a futuro se dará o no", comentó el delantero, en diálogo con Fox Sports, al término del partido frente a Espanyol por la Europa League.

El conjunto de Old Trafford estaría dispuesto a pagar 50 millones de euros por su ficha, además de desembolsar 60 por su compañero de ataque, Diogo Jota.

