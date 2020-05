Raúl Jiménez llegó a los 2M de seguidores en Instagram y promete sorpresa

Para muchos es el mejor jugador mexicano de la actualidad y eso no sólo se refleja en la cancha, sino también fuera de ella, pues la popularidad de Raúl Jiménez ha llegado a niveles insospechados desde su llegada a Europa, y especialmente al Wolverhampton, donde ha logrado consolidar su carrera como goleador.

Es así que el delantero mexicano ya es también uno de los futbolistas más populares en redes sociales, pues este mismo día anunció con mucha alegría haber llegado a los dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en la figuran muchos aficionados mexicanos, pero también de todo el mundo.

Es por ello, que el 'Lobo mexicano' agradeció a quienes lo han hecho posible y anticipó que a manera de agradecimiento, ya prepara una sorpresa para consentir a sus fieles seguidores, quienes incluso a falta de futbol en la cancha, lo han apoyado en el balompié virtual, en el torneo de la Premier League en el FIFA 20.

"¡Ya somos 2 millones en Instagram! Gracias por su cariño y apoyo incondicional en cada momento de mi carrera. En agradecimiento, tengo una sorpresa preparada para todos ustedes. ⚽️���� Esperenlo muy pronto! #RJ9", fue el mensaje que mandó el exatacante del América a través de dicha red social.

Asimismo, Raúl presumió que fue elegido por el famoso videojuego como uno de los mejores jugadores de la temporada virtual, al formar parte del Equipo de la Temporada de la Liga de Inglaterra, ya que con 91 de media es parte de la privilegiada lista de los TOTSSF (Team of the Season So Far).

