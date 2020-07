Raúl Jiménez vs Chicharito Hernández: ¿quién es mejor pateando penales?

La discusión sobre quién debe ser el 9 titular de la Selección Mexicana dejó de tener lugar hace un tiempo, cuando el mismo Gerardo Martino reconoció que Raúl Jiménez está teniendo un presente espectacular en la Premier League y probablemente sea el mejor jugador azteca del mundo.

Sin embargo, la comparación entre el oriundo de Tepejí del Río y Javier Hernández volvió en las últimas horas. ¿A qué se debe? El primero volvió a demostrar su enorme categoría para patear penales ante Everton; mientras que el segundo falló su tiro ante Portland Timbers.

Raúl Jiménez dejando en ridículo a Jordan Pickford, de Everton (Getty Images)

Si nos centramos en la efectividad que han tenido a lo largo de toda su carrera, el actual jugador de Wolverhampton convirtió 25 de los 27 que pateó. Sólo erró representando al Tri (vs Costa Rica y vs Uruguay). Por otra parte, el elemento de Los Angeles Galaxy sólo ha metido 10 de 22, siendo los penales algo a mejorar claramente.

Centrándonos sólo en el futbol europeo los números no varían mucho. El ex-América anotó los 10 que ejecutó: 7 con Wolves y 3 con Benfica, teniendo un 100% de efectividad. El ex-Chivas, por su parte, marcó 5 de 9: 3 de 5 en Bayer Leverkusen y 2 de 4 en Manchester United.

Comparativa entre Jiménez y Chicharito sobre sus penales en Europa

No cabe ninguna duda de que Raúl Jiménez es uno de los mejores pateadores de penales de todo el mundo. Su técnica de humillar a los arqueros mirándolos hasta el último segundo es casi infalible. Chicharito, en su caso, falla mucho más al elegir un poste y disparar sin tratar de observar hacia dónde se va a tirar el guardameta.

