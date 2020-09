Reforma Cancha: Joao Plata le está "sacando canas verdes" a Sinha por su mala actitud

"Sinha pensaba que en el vestidor de Toluca no habría más divas tras las salidas de Alfredo Talavera y Felipe Pardo. ¡Puuum! apareció de la nada cierto refuerzo ecuatoriano que ya le está sancando canas verdes", inició la columna de SanCadilla, del portal Reforma Cancha, encendiendo las alarmas en los Diablos Rojos.

¿De quién se trata? De Joao Plata, quien arribó a los Choriceros en este último mercado de pases siendo uno de los refuerzos más importantes del plantel para el torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Sin embargo, todavía no pudimos disfrutar de su mejor versión y el diario mencionado reveló la verdadera razón.

Columna de SanCadilla sobre Joao Plata

Más adelante apuntó: "Me contó mi Judas satánico que Joao Plata ya está dando problemas en el infierno y no solo ahorita, sino desde que llegó. Dicen que el ecuatoriano anda medio bajo de juego según por una lesión muscular, pero yo me sé otra versión que me chismearon en la cual don Joao no está mostrando muy buena actitud durante los entrenamientos".

Joao Plata genera problemas en la interna del Toluca (Getty Images)

"A Joao ya se le subió. Sí traía una molestia muscular, pero desde hace varios días el área médica nos comentó que ya está listo. Este güey anda de diva, no quiere entrenar bien y tampoco jugar", le reveló una fuente a SanCadilla. Cabe resaltar que Plata sólo ha disputado 81 minutos en el campeonato.

Está claro que el ecuatoriano de 28 años necesita de más oportunidades para mostrarse, pero la tendrá difícil con el Chepo de la Torre si tiene problemas de actitud. Además, Sanca tiró: "Y para agregarle una raya más al tigre, ya me habían contado que a Joao le gusta bastante la fiesta y la bebida". Explotó la bomba en Toluca...

