Mientras se acerca la segunda jornada del Clausura 2020 de la Liga MX todo indica que Cruz Azul ya tiene amarrado al reemplazante del lesionado Milton Caraglio.

Si las cosas marchan según lo esperado, Lucas Passerini se convertirá en nuevo refuerzo de La Máquina y firmará su contrato durante las próximas horas.

Pero antes de que el delantero de Palestino desembarque en La Noria, un grupo de reconocidos reporteros de Chile lanzó un aviso para todos los aficionados celeste.

"Es un delantero atípico de los que habían llegado en los últimos tiempos al futbol chileno desde Argentina. No venía con un cartel muy importante y su adaptación fue un tanto compleja. Le costó agarrar ritmo y uno ironizaba con la cantidad de goles que se perdía", expresó Diego Rodríguez de ADN.

Bruno Sampieri, de Directv Sports, enfatizó sobre lo mismo pero resaltó su evolución: “En la liga chilena ningún grande se lo llevó por el precio, principalmente. Al principio le costó, porque le faltaba gol, pero cuando comenzó agarrar vuelo, la rompió”.

“Passerini aprovecha bien los balones por arriba, es un ‘toro’ por su fuerza. No es habilidoso, no es el ‘Chupete’ Suazo o Alexis Sánchez. Sabe jugar con espacios abiertos y tiene velocidad, pero no soluciona problemas en un metro corto, o en una jugada pasándose a uno o dos hombres”, cerró Romai Ugarte de Radio Agricultura.

Lee También