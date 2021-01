Ricardo Ferretti no adelantará el regreso de André-Pierre Gignac

En la noche del día de ayer, Tigres UANL no tuvo un buen partido ante Santos Laguna y cayó por 2-0. Luego del encuentro, Ricardo Ferretti platicó en conferencia de prensa y aseguró que la ausencia de André-Pierre Gignac fue clave, pero no lo arriesgará hasta que esté 100% recuperado.

"La ausencia de todo buen jugador afecta a todo el equipo, cualquier jugador que pertenece a la institución que no pueda entrenar o pueda ser tomado en cuenta nos va a afectar y André es un jugador ofensivamente clave para nosotros y hoy por una lesión no pudo estar presente", destacó el estratega.

Más adelante, agregó: "No sé si va a estar para el próximo partido, el departamento médico ya lo empezó a tratar desde ayer mismo, la resonancia magnética que le hicieron, en el transcurso de la semana vamos a ver su evolución".

Ferretti habló sobre Gignac. Imago 7.

Para finalizar, afirmó que no arriesgarán al atacante francés. "Conozco a André y de repente se ha sacrificado varias veces para poder jugar, si él tiene que estar ausente el próximo partido pues no pasa nada, no podemos arriesgar la integridad física de ningún jugador", confirmó.

Por otra parte, Tigres deberá preparase de cara al próximo duelo por la competencia, en donde se estarán viendo las caras ante Atlas. El partido se llevará a cabo el 23 de enero, a partir de las 19:00 horas del centro de México.

