Rompió el silenció: Ingeniero Rodríguez reveló qué sucederá con Ricardo Ferretti

Ayer explotó la bomba en la interna de Tigres UANL: Santiago Fourcade, periodista de Multimedios Deportes, reveló que el Consejo no planea renovarle contrato a Ricardo Ferretti una vez que finalice después de la realización del Clausura 2021. Esto, de cumplirse, podría ser el fin de uno de los ciclos más exitosos del brasilero como DT.

Luego de que se sepa esta primicia, Willie González decidió entrevistar a Alejandro Rodríguez para RG La Deportiva con la intención de que el presidente de los Univeristarios aclare el panorama. ¿Es cierta la información de Fourcade? ¿Ya hay una decisión tomada sobre el futuro del Tuca en el club?

El Ingeniero Rodríguez desmintió que no le quieren renovar al Tuca (Getty Images)

El Ingenieron, por el momento, lo desmintió: "Él tiene que trabajar. Se va evaluando a través del tiempo. Cuando se llegue el tiempo, hablaremos (de renovar). No me ha dicho que él quiere (seguir). Nosotros queremos (que siga). La toma de decisiones no tiene referencias de cosas pasadas".

"Hasta el día de hoy, la relación es perfecta. Las intenciones están arriba de la mesa. No solo el técnico, también hay que hablar de la renovación del plantel. Si el Tuca sigue bien y sigue teniendo la misma ilusión de ganar, trabajar, refrescando el cuerpo técnico, refrescándose en las nuevas tecnologías, va a seguir vigente en Tigres. Si no acepta las cosas, tendremos que sentarnos a analizar", explicó con contundencia el mandamás de Tigres UANL poniéndole ciertas condiciones.

Además, reveló que en todo momento tienen una lista de posibles sustitutos para Ricardo Ferretti ya que uno tiene que estar listo para las sorpresas. Incluso se animó a confesar que monitorearon a Thomas Tuchel, actual entrenador del París Saint-Germain.

