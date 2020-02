"Tengo tres años y medio más de contrato con América, he estado entrenando al cien y no me han dado la oportunidad. Pienso que han malinterpretado las cosas y si es así yo pido disculpas", expresó Roger Martínez ayer ante la prensa.

El colombiano pasa por un momento crítico ya que los directivos de América le comunicaron que no será tenido en cuenta para este semestre.

Roger Martinez dice que sí desea otra chance en América. Lo malo es que Emilio no lo quiere perdonar...



Para qué la regó en hacer cosas para forzar su salida



"Si el club o la afición malinterpretó las cosas, les pido disculpas"



En la @UpalabraMX — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) February 7, 2020

A pesar de que el delantero no se fue de la institución y que a las Águilas no le sobren elementos para reemplazarlo, la decisión está tomada. Roger no volverá a jugar con la Azulcrema.

Así lo confirmó el periodista Rubén Rodríguez: "A los dueños del América no les gustó cómo se manejó Martínez. El representante juega parte fundamental de esta negociación".

"Así Roger pida mil disculpas, te aseguro que va a seguir sin jugar un solo minuto con las Águilas. Miguel lo quiere poner, pero le dijo a los capitanes que no es decisión suya", sentenció el columnista de Fox Sports.

