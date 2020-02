Inter Miami, Boca Juniors y Monarcas Morelia. Desde que arrancó el mercado de pases invernal, hasta que terminó, se rumoreó una posible salida de Roger Martínez del América. Pero ahora todo cambió.

Luego de varias semanas en silencio, el delantero apareció frente a la cámara de Fox Sports y desmintió todo tipo de información sobre emigrar de Coapa en lo inmediato.

"Se han dicho muchas de que me quiero ir y no es así. Hace poco declaré que si llegara una oferta de Europa la consideraran, es lo único que pedí. ¿A qué jugador no le gustaría ir a Europa?", dijo el cafetero en una entrevista con Gustavo Mendoza de La Última Palabra.

"NO ME HAN DADO LA OPORTUNIDAD DE JUGAR" Roger Martínez (América), EXCLUSIVA:



-“Se han dicho muchas cosas, que me quiero ir o siempre me he querido ir del club, cuando la verdad no es así”



Enfatizando sobre la misma situación, el atacante buscó dejar de lado el tema y lanzó un fuerte mensaje para la afición y el cuerpo técnico de Miguel Herrera, solicitando volver a tener minutos en las Águilas.

"Tengo tres años y medio más de contrato con América, he estado entrenando al cien y no me han dado la oportunidad. Pienso que han malinterpretado las cosas y si es así yo pido disculpas. ¿Quién no va a estar contento en el club más grande de México?", cerró Roger.

