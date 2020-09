Santiago Giménez se inspira en Raúl Jiménez para triunfar en la Selección de México

Sin lugar a dudas, uno de los nombres que sorprendió en los últimos meses en el futbol mexicano es el de Santiago Giménez. El delantero de Cruz Azul ya fue convocado a la Selección de México, donde pretende triunfar inspirándose en uno de los máximos cracks aztecas del momento: Raúl Jiménez.

Luego de que se diera a conocer la noticia de que el Chaquito integraba la lista de concentrados del Tri para el amistoso de este miércoles frente a la Selección de Guatemala, el joven atacante puso de espejo al goleador del Wolves, como así también a Hirving Lozano.

"Es un deseo grandísimo compartir equipo con Raúl Jiménez e Hirving Lozano, porque puedo aprender mucho. Algo en lo que me baso es en aprender de los jugadores con experiencia y todo lo bueno", comentó Santiago Giménez, en diálogo con TUDN.

Por otro lado, el argentino destacó al entrenador del Tri, Gerardo Martino: "Me da consejos que uno como joven todavía no sabe. Me ha dicho que me divierta, que mantenga los pies en la tierra, que no soy ninguna figura, que siga trabajando y que todo esto es un premio a lo que estoy haciendo en el club".

Así las cosas, posiblemente, Giménez sume minutos este miércoles frente a Guatemala, en un encuentro que le servirá a los futbolistas del medio local para poder mostrarse e integrar un lugar en el habitual equipo.

